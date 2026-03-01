Spectacle Sors de ta bulle Kaysersberg Vignoble

Spectacle Sors de ta bulle

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Mercredi 2026-03-25 10:30:00

2026-03-25 11:00:00

2026-03-25

Bullette vit paisiblement dans l’aquarium de Nina. Quand celle-ci gagne un voyage subaquatique, elle décide d’emmener sa petite amie à nageoires.

Bullette mène une vie simple dans l’aquarium de son amie Nina, passionnée par la mer. Un jour, Nina gagne un voyage subaquatique et décide d’y emmener Bullette. Ensemble, elles vont plonger dans un monde merveilleux de couleurs et de textures nouvelles. Leur rencontre avec les animaux fabuleux des océans va les confronter à leurs peurs mais aussi à leur liberté.

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

Bullette lives peacefully in Nina?s aquarium. When Nina wins an underwater trip, she decides to take her little finned friend with her.

