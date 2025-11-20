Spectacle Sortez-moi de là Chartres

Spectacle Sortez-moi de là

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date :

Samedi 2025-11-20

2025-11-22

Date(s) :

2025-11-20

Un kidnapping, de l’accrobranche, une visite guidée… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix.

Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande sœur, impossible de s’échapper. Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner… Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent ! Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie ! 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Kidnapping, tree climbing, a guided tour? Not exactly the bachelorette party Emilie was dreaming of. But she has no choice.

German :

Eine Entführung, Baumklettern, eine geführte Tour? Das ist nicht gerade der Junggesellinnenabschied, von dem Emilie geträumt hat. Aber sie hat keine Wahl.

Italiano :

Rapimento, arrampicata sugli alberi, visita guidata? Non è esattamente l’addio al nubilato che Emilie sognava. Ma non ha scelta.

Espanol :

¿Secuestro, escalada de árboles, una visita guiada? No es exactamente la despedida de soltera con la que Emilie soñaba. Pero no tiene elección.

