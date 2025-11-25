Spectacle Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé La Rochelle

Spectacle Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

2025-11-25

2025-11-25

2025-11-25

Sortie de résidence de la Compagnie .Bart.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Show Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé

Compagnie .Bart’s residency.

German : Show Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé

Abgang der Compagnie .Bart aus der Residenz.

Italiano :

Residenza della Compagnie Bart.

Espanol : Espectaculo Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé

Residencia de la Compagnie Bart.

