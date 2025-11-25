Spectacle Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé La Rochelle
Spectacle Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé La Rochelle mardi 25 novembre 2025.
Spectacle Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Sortie de résidence de la Compagnie .Bart.
.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Show Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé
Compagnie .Bart’s residency.
German : Show Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé
Abgang der Compagnie .Bart aus der Residenz.
Italiano :
Residenza della Compagnie Bart.
Espanol : Espectaculo Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé
Residencia de la Compagnie Bart.
L’événement Spectacle Sortie de résidence 5h22, Les prémices d’un solo éveillé La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-25 par Nous La Rochelle