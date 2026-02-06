Spectacle Sortie de résidence de La Politique par Gaétan Ranson Compagnie La Populaire La Fabrique du Vélodrome La Rochelle
Spectacle Sortie de résidence de La Politique par Gaétan Ranson Compagnie La Populaire La Fabrique du Vélodrome La Rochelle jeudi 9 avril 2026.
La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09 20:00:00
Dans le cadre de sa résidence de création Sur le Pont, Gaétan Ranson travaille sur La Politique , un spectacle-meeting délirant pour citoyen·ne·s désespéré·e·s. Assistez à la sortie de résidence et plongez au cœur du processus de création !
La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74
As part of his creative residency at Sur le Pont, Gaétan Ranson is working on La Politique , a delirious show-meeting for desperate citizens. Attend the residency outing and get a glimpse into the creative process!
