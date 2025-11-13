Spectacle Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?) Le 4 de la Rue La Fabrique du Vélodrome La Rochelle
Spectacle Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?)
Le 4 de la Rue La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Danse, théatre et chant au programme de ce seul en scène.
Le 4 de la Rue La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 42 20 24 ahcm@compagnielimperatrice.fr
English : Show Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?)
Dance, theater and song are on the program for this one-man show.
German : Show Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?)
Tanz, Theater und Gesang stehen auf dem Programm dieser Einzelszene.
Italiano :
Questo one-man show è caratterizzato da danza, teatro e canto.
Espanol : Espectaculo Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?)
Este espectáculo unipersonal incluye danza, teatro y canto.
