Spectacle Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?) Le 4 de la Rue La Fabrique du Vélodrome La Rochelle

Spectacle Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?)

Le 4 de la Rue La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Danse, théatre et chant au programme de ce seul en scène.

.

Le 4 de la Rue La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 42 20 24 ahcm@compagnielimperatrice.fr

English : Show Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?)

Dance, theater and song are on the program for this one-man show.

German : Show Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?)

Tanz, Theater und Gesang stehen auf dem Programm dieser Einzelszene.

Italiano :

Questo one-man show è caratterizzato da danza, teatro e canto.

Espanol : Espectaculo Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?)

Este espectáculo unipersonal incluye danza, teatro y canto.

L’événement Spectacle Sortie de résidence Eja Mater (et ta mère?) La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-31 par Nous La Rochelle