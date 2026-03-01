Spectacle sortie de résidence Le Réveil de la Sieste

7 rue du Jumelage Vagney Vosges

Gratuit

Vendredi 2026-03-27 16:00:00

2026-03-27

La compagnie le Plateau Ivre vous invite à découvrir une étape de travail de la compagnie La Grande OurseTout public

7 rue du Jumelage Vagney 88120 Vosges Grand Est leplateauivreinfo@gmail.com

English :

The Plateau Ivre company invites you to discover a stage in the work of the La Grande Ourse company

L'événement Spectacle sortie de résidence Le Réveil de la Sieste Vagney a été mis à jour le 2026-03-06