Spectacle sortie de résidence Le Réveil de la Sieste Vagney
Spectacle sortie de résidence Le Réveil de la Sieste Vagney vendredi 27 mars 2026.
Spectacle sortie de résidence Le Réveil de la Sieste
7 rue du Jumelage Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 16:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
La compagnie le Plateau Ivre vous invite à découvrir une étape de travail de la compagnie La Grande OurseTout public
0 .
7 rue du Jumelage Vagney 88120 Vosges Grand Est leplateauivreinfo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Plateau Ivre company invites you to discover a stage in the work of the La Grande Ourse company
L’événement Spectacle sortie de résidence Le Réveil de la Sieste Vagney a été mis à jour le 2026-03-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES