Spectacle Sortie de résidence Tout ou Rien, la légende du Gang Kelly par la Compagnie Les Philosophes Barbares La Rochelle

Spectacle Sortie de résidence Tout ou Rien, la légende du Gang Kelly par la Compagnie Les Philosophes Barbares

place des Coureauleurs La Rochelle Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

2026-04-04

Dans le cadre de sa résidence de création Sur le Pont, assistez aux prémices du spectacle Tout ou Rien, la légende du Gang Kelly par la Compagnie Les Philosophes Barbares. Un spectacle qui mêle mouvement et marionnettes en espace public.

place des Coureauleurs La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74

English :

As part of its creative residency at Sur le Pont, attend the premiere of Tout ou Rien, la légende du Gang Kelly by Compagnie Les Philosophes Barbares. A show combining movement and puppetry in a public space.

