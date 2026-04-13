Spectacle : Sounou Thiossane | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Dimanche 10 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€; réduit: 8€; sortir: 8€

Un voyage dans l’ancien royaume de Kadjar avec Mamadou Sall, entre rites, croyances et récits de l’Afrique de l’Ouest au festival Fabula.

**Un voyage dans le temps au royaume de Kadjar**

Mamadou Sall nous emmène à Kadjar, un ancien royaume africain aujourd’hui disparu. À travers ses histoires, il fait revivre une Afrique traditionnelle où les rites, les croyances et la mémoire des ancêtres rythmaient la vie des communautés.

_Tout public à partir de 7 ans_

**L’artiste**

Originaire de Mauritanie, Mamadou Sall raconte les histoires traditionnelles de son pays et de l’Afrique de l’Ouest. Conteur voyageur, il collecte et transmet ces récits dans les écoles, centres culturels et festivals à travers le monde, faisant vivre la tradition orale et la langue française.

**Expérience du public**

À travers la parole du conteur, le public découvre un univers où les récits expliquent le monde : la relation entre l’homme et la nature, le rôle des ancêtres, les cérémonies qui rythment la vie collective. Les histoires deviennent un voyage dans une culture où la parole est un lien entre les générations.

**En savoir plus sur ce spectacle :** [https://www.tisseursdecontes.fr/events/sounou-thiossane/](https://www.tisseursdecontes.fr/events/sounou-thiossane/)

Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T16:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture 06 31 15 87 58 tisseursdecontes@gmail.com https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/

Ferme de la Harpe Avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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