Spectacle sous chapiteau Mérigny

Spectacle sous chapiteau Mérigny vendredi 17 octobre 2025.

Spectacle sous chapiteau

La Roche Bellusson Mérigny Indre

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

À l’automne, le parc du château de La Roche Bellusson accueillera un chapiteau pour presque trois semaines de spectacles, d’ateliers et de rencontres.

Les spectacles tout public

Plusieurs rendez-vous grand public viendront rythmer la programmation

TAMIS par la compagnie Le Loup qui zozotte

DULCINÉE par la compagnie Héka précédé d’une première partie réalisée par les résidents de La Roche Bellusson

– SALTIMBANQUES par la compagnie Les 3 Cris .

La Roche Bellusson Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 40 49 developpement@larochebellusson.fr

English :

In autumn, the park of the Château de La Roche Bellusson will host a big top for almost three weeks of shows, workshops and encounters.

German :

Im Herbst wird im Park des Schlosses La Roche Bellusson ein Zirkuszelt für fast drei Wochen mit Aufführungen, Workshops und Begegnungen aufgestellt.

Italiano :

In autunno, il parco del Castello di La Roche Bellusson ospiterà un tendone per quasi tre settimane di spettacoli, laboratori e incontri.

Espanol :

En otoño, los terrenos del castillo de La Roche Bellusson acogerán una carpa gigante durante casi tres semanas de espectáculos, talleres y encuentros.

