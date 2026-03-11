Spectacle SOUS LA COUETTE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle SOUS LA COUETTE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS

Sous la Couette

Après le succès de Paroles de Clitoris et de C’est Vulvissime, votre sexothérapeute préférée revient avec une nouvelle bombe humoristique Sous la Couette.

Stéphanie Agrain nous entraîne dans un seule-en-scène drôle, décomplexé et totalement girly, façon Bridget Jones.

Ça commence comme un conte de fées Disney… et ça dérape joyeusement avec Bourriquet et Spirit ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

