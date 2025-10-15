Spectacle Sous la feuille Thann

Spectacle Sous la feuille

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 10:40:00

Date(s) :

2026-02-07

Univers poétique en danse et musique où enfants découvrent une forêt de petites choses et grands pas. Mouvement et musique éveillent les sens et questionnent la taille et l’émerveillement.

Un univers poétique en danse et musique. En approchant toujours plus près d’une feuille, j’ai compris que j’étais un géant. Les enfants découvrent une forêt où petites choses font de grands pas. Mouvement et musique éveillent les sens et questionnent suis-je grand ou petit ? .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

A poetic universe of dance and music where children discover a forest of little things and big steps. Movement and music awaken the senses, questioning size and wonder.

German :

Ein poetisches Universum aus Tanz und Musik, in dem Kinder einen Wald aus kleinen Dingen und großen Schritten entdecken. Bewegung und Musik wecken die Sinne und stellen die Frage nach der Größe und dem Staunen.

Italiano :

Un universo poetico di danza e musica dove i bambini scoprono una foresta di piccole cose e grandi passi. Il movimento e la musica risvegliano i sensi e mettono in discussione le dimensioni e la meraviglia.

Espanol :

Un universo poético de danza y música donde los niños descubren un bosque de pequeñas cosas y grandes pasos. El movimiento y la música despiertan los sentidos y cuestionan el tamaño y el asombro.

