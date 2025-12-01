Spectacle sous l’arbre Centre social de l’Agora Granville

Spectacle sous l’arbre

Centre social de l’Agora 361 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Début : 2025-12-16 17:30:00

fin : 2025-12-16 18:00:00

2025-12-16

Par la Cie À demain mon Amour.

Spectacle de marionnettes destiné au jeune public.

Sous un arbre majestueux deux inconnus se promènent, explorent, cueillent des champignons et se ressourcent sans jamais se croiser, jusqu’à ce que leurs chemins se rencontrent enfin.

Tout public, dès 3 mois. Durée 25 min, suivi d’un moment d’exploration du décor. Payant. Réservation obligatoire auprès de l’Archipel 02 33 69 27 30 · billetterie@archipel-granville.com .

