Spectacle « Sous l’arbre »

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-08 15:45:00

fin : 2026-03-08 16:10:00

2026-03-08

Marionnettes par la Cie À demain mon amour

À partir de 3 mois

Chacun d’un côté du même arbre, deux personnes profitent d’un doux moment dans la nature. Ne se connaissant pas, ils tournent autour de l’arbre sans se croiser, jusqu’au moment où ils finiront par se rencontrer. Dans l’arbre vivent des animaux marionnettes qui pointent leur nez quand bon leur semble et jouent avec les deux visiteurs. L’arbre quant à lui vit sa vie d’arbre à sa mesure et à son allure, sentant ses branches danser dans le vent et se dorer de lumière.

La Compagnie À demain mon amour nous invite à la contemplation et laisse les tout-petits expérimenter l’autonomie. Dans cet espace d’interaction entre le spectacle et les tout-petits, l’adulte aura l’opportunité de voir l’enfant dans un autre cadre, avec un autre point de vue, en relation directe avec ses émotions.

Dans le cadre de Quai des Mômes, manifestation organisée par l’agglomération Lamballe Terre & Mer. .

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80

