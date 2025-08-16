Spectacle « Sous l’arbre » Espace culturel Armorica Plouguerneau

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-03-25 11:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Chacun d’un côté du même arbre, deux personnes profitent d’un doux moment dans la nature. Ne se connaissant pas, ils tournent autour de l’arbre sans se croiser, jusqu’au moment où ils finiront par se rencontrer. Dans l’arbre, vivent des animaux marionnettes qui pointent leur nez quand bon leur semble et jouent avec les deux visiteurs. L’arbre quant à lui vit sa vie d’arbre à sa mesure et à son allure, sentant ses branches danser dans le vent et se dorer de lumière.

La Compagnie A demain mon amour nous invite à la contemplation, et laisse les tout petits expérimenter l’autonomie. Dans cet espace d’interaction entre le spectacle et l’enfant, l’adulte aura l’opportunité de voir l’enfant dans un autre cadre, avec un autre point de vue, en relation directe avec ses émotions.

Après la représentation, les enfants sont invités à s’allonger sous l’arbre, pour un temps d’écoute musicale et de lecture

de livres en lien avec les thématiques du spectacle. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

