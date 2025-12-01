Spectacle Sous le sapin les emmerdes Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Sous le sapin les emmerdes

Lundi 22 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22 22:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante.

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël. Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

How a bourgeois family?s quiet New Year?s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected? and unwelcome guest.

German :

Wie der ruhige Silvesterabend einer bürgerlichen Familie durch die Ankunft eines unerwarteten und sperrigen Gastes gestört wird.

Italiano :

Come i tranquilli festeggiamenti di Capodanno di una famiglia borghese vengono sconvolti dall’arrivo di un ospite inatteso e problematico.

Espanol :

Las tranquilas celebraciones de Nochevieja de una familia burguesa se ven alteradas por la llegada de un invitado inesperado y problemático.

