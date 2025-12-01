Spectacle Sous le sapin… Les emmerdes ! La Comédie de Metz Metz

Spectacle Sous le sapin… Les emmerdes !

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-18 21:15:00

Date(s) :

2025-12-17

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes, elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël.

Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.

Auteur Julien Sigalas

Metteur en scène Julie KriefTout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

How a bourgeois family’s quiet New Year’s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected… and troublesome guest. The Delépines are in an uproar on New Year’s Eve, December 24. Vincent, the only son with a very discreet love life, has finally met a girl. And he takes advantage of the Christmas party to introduce Léa, alias Nifoufette, to his parents. But Léa isn’t quite the daughter-in-law they’d dreamed of. Shameless and uninhibited, she’s going to have the effect of a tornado in the life of this well-ordered family. The gift will soon become embarrassing… In short, Merry Christmas.

Low blows, twists and chestnut turkey are the order of the day in this wacky comedy recommended by Santa Claus.

Author: Julien Sigalas

Director: Julie Krief

L’événement Spectacle Sous le sapin… Les emmerdes ! Metz a été mis à jour le 2025-12-10 par AGENCE INSPIRE METZ