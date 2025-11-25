Spectacle Sous Terre Rue Louis Massignon Trégueux

Spectacle Sous Terre
Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d'Armor

25 novembre 2025 20:00:00

fin : 2025-11-25 21:00:00

2025-11-25

Théâtre d’objets déterrés, musique, arts plastiques et vidéo

Il fait sombre, une simple bougie éclaire le visage d’une comédienne-bidouilleuse.

Des sonorités humides évoquent l’acoustique des cavernes. Nous sommes sous la terre. Embarqués pour un voyage peuplé de voix d’archéologues, d’ermites et d’historien·ne·s, de vers de terre et de fossiles. La Compagnie Matiloun creuse le mystère des grottes et déploie un imaginaire infini à partir d’objets animés, d’un peu de sable et de pierre, d’une caméra joueuse façon lampe frontale, de peaux tendues et sonores.

Ce théâtre sensoriel proche du rituel s’est nourri de paroles documentaires qu’on entend par bribes, distillant ressentis et savoirs. Juliette Malfray et Raphaël Gautier manipulent à vue toutes sortes d’objets et instruments, jouent des échelles et effets de grossissement. Une descente artistique dans les profondeurs, joyeuse, mystérieuse et vivante. .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d'Armor Bretagne

