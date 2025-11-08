Spectacle Souvenirs de Saltimbanques de Mike et Riké de Sinsémila Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

Spectacle Souvenirs de Saltimbanques de Mike et Riké de Sinsémila

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Il y a de la musique mais ce n’est pas un concert. Beaucoup de rires mais ce n’est pas du stand up. C’est juste notre spectacle à nous. On avait cette envie de vous plonger dans nos souvenirs, de jouer pour vous. Après 30 ans à tourner à écrire et à composer et plus de 40 ans de vie commune, on a toujours la même envie, le même plaisir à faire ensemble. Alors on s’est mis à faire des concerts chez les gens juste tous les deux, dans leurs salons ou leurs jardins… Et l’aventure a été merveilleuse. Puis est née l’idée d’un spectacle mêlant musique et éclats de rire qui nous a éloigné un peu des salles de concerts pour nous rapprocher des théâtres. Toujours ensemble et avec la même volonté de distiller chaleur humaine et bienveillance. Et c’est toujours la même histoire que l’on écrit depuis l’école primaire, une histoire écrite avec passion et travail, une histoire aussi folle que belle. .

