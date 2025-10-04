Spectacle Souvent quand j’y pense Laval

Spectacle Souvent quand j’y pense Laval samedi 4 octobre 2025.

Spectacle Souvent quand j’y pense

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04 2025-10-05

La honte, un sentiment universel à découvrir autrement.

Petite ou grande, la honte touche chacun. Pour l’explorer, les professeurs du Conservatoire ont créé une pièce chorégraphique originale mêlant danse, musique et parole. À travers le corps et le son, ils invitent à comprendre et dépasser ce sentiment, dans une œuvre engagée et sensible.

Camille Nerry, Patricia Gauvain, Alexandre Gosse.

Chorégraphie Laëtitia Davy. .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr

English :

Shame, a universal feeling to be discovered differently.

German :

Scham ein universelles Gefühl, das es neu zu entdecken gilt.

Italiano :

La vergogna, un sentimento universale da scoprire in modo diverso.

Espanol :

La vergüenza, un sentimiento universal que hay que descubrir de otra manera.

