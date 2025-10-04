Spectacle Souvent quand j’y pense Laval
Spectacle Souvent quand j’y pense Laval samedi 4 octobre 2025.
Spectacle Souvent quand j’y pense
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Début : 2025-10-04 16:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
La honte, un sentiment universel à découvrir autrement.
Petite ou grande, la honte touche chacun. Pour l’explorer, les professeurs du Conservatoire ont créé une pièce chorégraphique originale mêlant danse, musique et parole. À travers le corps et le son, ils invitent à comprendre et dépasser ce sentiment, dans une œuvre engagée et sensible.
Camille Nerry, Patricia Gauvain, Alexandre Gosse.
Chorégraphie Laëtitia Davy. .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr
English :
Shame, a universal feeling to be discovered differently.
German :
Scham ein universelles Gefühl, das es neu zu entdecken gilt.
Italiano :
La vergogna, un sentimento universale da scoprire in modo diverso.
Espanol :
La vergüenza, un sentimiento universal que hay que descubrir de otra manera.
