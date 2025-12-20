Spectacle spécial Nuits de la lecture, Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Spectacle spécial Nuits de la lecture

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Des œuvres du musée sont interprétées en lecture vivante par la compagnie Le Porte Plume et les lecteurs amateurs ayant participé aux séances des 14 et 21 janvier.

Tout public, gratuit. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

