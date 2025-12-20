Spectacle spécial Nuits de la lecture, Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Spectacle spécial Nuits de la lecture, Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 22 janvier 2026.
Spectacle spécial Nuits de la lecture
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Des œuvres du musée sont interprétées en lecture vivante par la compagnie Le Porte Plume et les lecteurs amateurs ayant participé aux séances des 14 et 21 janvier.
Tout public, gratuit. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
