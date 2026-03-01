Spectacle Spectacle immersif et musical Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Spectacle Spectacle immersif et musical

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Spectacle immersif et musical de la compagnie Chourecords

Ce dont on ne parle pas est un spectacle immersif créé à partir de témoignages répondant à la question spontanément que vous évoque ce dont on ne parle pas ? . Le musicien Nitram Nopac a réalisé à partir de ces témoignages une création musicale et sonore où s’entremêlent questionnements, révélations et mise à nue, parole libérée ou contenue. La jauge est intimiste, la diffusion du son au casque ce spectacle offre une expérience à la fois introspective et collective.

Spectacle prix libre, conscient et généreux. Réservation conseillée. À partir de 14 ans. .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

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English : Spectacle Spectacle immersif et musical

L’événement Spectacle Spectacle immersif et musical Pont-Croix a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz