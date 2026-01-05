Spectacle Spectacul’air CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Spectacle Spectacul’air

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Ce show à -196°C permet d’explorer le monde invisible de l’air qui nous entoure. Cloche à vide, azote liquide, hémisphères mystérieux… .

