Spectacle Spectacul’air CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx
Spectacle Spectacul’air CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx vendredi 9 janvier 2026.
Spectacle Spectacul’air
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Ce show à -196°C permet d’explorer le monde invisible de l’air qui nous entoure. Cloche à vide, azote liquide, hémisphères mystérieux… .
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Spectacul’air
L’événement Spectacle Spectacul’air Mourenx a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn