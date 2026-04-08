Spectacle Spectra, plumes et crins de lumière . Les Loges Barrault Montbeugny
Spectacle Spectra, plumes et crins de lumière . Les Loges Barrault Montbeugny samedi 13 juin 2026.
Montbeugny
Spectacle Spectra, plumes et crins de lumière .
Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
A partir de 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Nouveau spectacle du domaine de l’Hippogriffe.
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Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 82 40 91 contact@hippogriffe.net
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English :
New show on the Hippogriffe estate.
L’événement Spectacle Spectra, plumes et crins de lumière . Montbeugny a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région