Spectacle Spectra, plumes et crins de lumière . Les Loges Barrault Montbeugny

Montbeugny

Spectacle Spectra, plumes et crins de lumière .

Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

A partir de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Nouveau spectacle du domaine de l’Hippogriffe.

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Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 82 40 91 contact@hippogriffe.net

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English :

New show on the Hippogriffe estate.

L’événement Spectacle Spectra, plumes et crins de lumière . Montbeugny a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région