Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière Les Loges Barrault Montbeugny

Informations pratiques

Montbeugny

Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière

Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31

« Spectra, Plumes et Crins de Lumière » est un spectacle équestre et de rapaces en vol libre.

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Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 82 40 91 contact@hippogriffe.net

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English :

%AB « Spectra, Plumes et Crins de Lumi%E8re » %BB is a show featuring horses and free-flying birds of prey.

L’événement Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière Montbeugny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région