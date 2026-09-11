Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière Les Loges Barrault Montbeugny
samedi 31 octobre 2026 · Les Loges Barrault · Montbeugny
Informations pratiques
Montbeugny
Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière
Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31
« Spectra, Plumes et Crins de Lumière » est un spectacle équestre et de rapaces en vol libre.
.
Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 82 40 91 contact@hippogriffe.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%AB « Spectra, Plumes et Crins de Lumi%E8re » %BB is a show featuring horses and free-flying birds of prey.
L’événement Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière Montbeugny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région