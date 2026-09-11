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AGENDA · Montbeugny

Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière Les Loges Barrault Montbeugny

samedi 31 octobre 2026 · Les Loges Barrault · Montbeugny

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Les Loges Barrault
Adresse
Domaine de l'Hippogriffe
Ville
03340 Montbeugny
Département
Allier
Tarif
20 20 20

Montbeugny

Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière

Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-31

« Spectra, Plumes et Crins de Lumière » est un spectacle équestre et de rapaces en vol libre.
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Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 82 40 91  contact@hippogriffe.net

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English :

%AB « Spectra, Plumes et Crins de Lumi%E8re » %BB is a show featuring horses and free-flying birds of prey.

L’événement Spectacle : Spectra Plumes et Crins de lumière Montbeugny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région