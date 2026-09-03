Spectacle « Speed Dating » Le Petit Chêne Théâtre Cluny
vendredi 9 octobre 2026 · Le Petit Chêne Théâtre · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Spectacle « Speed Dating »
Le Petit Chêne Théâtre 4 chemin du Petit Chêne Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11
L’International Lover Club propose à ses adhérents des rendez-vous codifiés, sélectionnés, minutés pour découvrir l’âme sœur …ou l’aventure d’un soir. Ces approches « modernes » revendiquent un contact facilité entre des femmes et des hommes trop pressés ou trop inquiets pour prendre le temps de se séduire.
Ce club de rencontres sert de toile de fond à une pièce originale et loufoque qui dépeint, avec insolence et acidité, le pathétique de la condition humaine, la misère affective qui fait prospérer des institutions vendeuses de rêve.
Speed Dating nous offre une palette d’individus ridicules, touchants, névrosés, caricaturaux. En séquences éphémères, ils s’approchent, s’observent, se reniflent et amorcent des dialogues improbables de durée strictement limitée. On rit de ces personnages, on ne les juge pas … quoique.
Mais l’intrigue ne se situe-t-elle pas au-delà de cette galerie de portraits dérisoire et déconcertante ? La tragi-comédie grinçante se mue peu à peu en un thriller psychologique au dénouement imprévisible.
On y retrouve cette passion de Georges de Cagliari pour exposer avec ironie mais tendresse les travers de la comédie humaine. Il mêle humour et tragique avec beaucoup d’aisance.
Speed Dating a connu un gros succès au festival off d’Avignon plusieurs années de suite.
Un spectacle tout public (plus de 12 ans). .
Le Petit Chêne Théâtre 4 chemin du Petit Chêne Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 13 09 petit.chene.theatre@gmail.com
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English : Spectacle « Speed Dating »
L’événement Spectacle « Speed Dating » Cluny a été mis à jour le 2026-09-03 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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