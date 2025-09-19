Spectacle Spirale Route de Saint-Mont Riscle
Spectacle Spirale Route de Saint-Mont Riscle vendredi 19 septembre 2025.
Spectacle Spirale
Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Cette soirée marque le lancement de la saison culturelle 2025–2026 du Théâtre Spirale un spectacle original, libre d’accès, suivi d’un temps de partage autour d’un verre et d’un encas. Un rendez-vous parfait pour faire découvrir à vos publics l’esprit festif et familial de votre programmation.
19h Spectacle gratuit tout public Smooth as Fiasco
Laissez-vous emporter par l’énergie débordante du Collectif Bislacco, un spectacle de cirque multidisciplinaire créé par dix jeunes artistes issus de l’Esacto’Lido de Toulouse. Acrobatie, tissu aérien, jonglage, portés, roue Cyr, mât chinois… le tout accompagné d’une musique live, mêlant technicité et humour. Une invitation à la magie, venue des quatre coins du monde Chili, Argentine, Mexique, Espagne, Belgique, Pays-Bas et France. Un moment festif proposé dans le cadre des Préalables du Festival Circa, en partenariat avec le Théâtre Spirale à Riscle.
20h30 Bar et tapas
Prolongez la soirée avec une pause conviviale autour du bar et des tapas servis par les bénévoles de l’association Spirale. Une belle occasion d’échanger autour du spectacle, dans une ambiance chaleureuse.
Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 spiraleahistoires@laposte.net
English :
This evening marks the launch of Théâtre Spirale?s 2025?2026 cultural season: an original show, free of charge, followed by a time of sharing over a drink and a snack. The perfect way to introduce your audiences to the festive, family-friendly spirit of your programming.
19h ? Free show for all: Smooth as Fiasco
Let yourself be carried away by the boundless energy of Collectif Bislacco, a multidisciplinary circus show created by ten young artists from Toulouse?s Esacto?Lido. Acrobatics, aerial silks, juggling, lifts, Cyr wheel, Chinese mast… all accompanied by live music, combining technical skill and humor. An invitation to magic from the four corners of the globe: Chile, Argentina, Mexico, Spain, Belgium, the Netherlands and France. This festive event is part of the Circa Festival’s Préalables program, in partnership with Théâtre Spirale in Riscle.
20h30 ? Bar and tapas
Prolong the evening with a convivial break over a bar and tapas served by volunteers from the Spirale association. A great opportunity to chat about the show, in a warm and friendly atmosphere.
German :
Dieser Abend ist der Startschuss für die Kultursaison 2025?2026 des Spiraltheaters: eine originelle, frei zugängliche Aufführung, gefolgt von einer gemeinsamen Zeit bei einem Getränk und einem Snack. Ein perfekter Termin, um Ihrem Publikum den festlichen und familiären Geist Ihres Programms näher zu bringen.
19h ? Kostenlose Aufführung für alle: Smooth as Fiasco
Lassen Sie sich von der überschäumenden Energie des Collectif Bislacco mitreißen, einer multidisziplinären Zirkusshow, die von zehn jungen Künstlern aus dem Esacto?Lido in Toulouse kreiert wurde. Akrobatik, Luftgewebe, Jonglage, Hebefiguren, Cyr-Rad, chinesischer Mast… das Ganze wird von Live-Musik begleitet und vereint technische Fertigkeiten und Humor. Eine Einladung zur Magie aus der ganzen Welt: Chile, Argentinien, Mexiko, Spanien, Belgien, Niederlande und Frankreich. Ein festlicher Moment, der im Rahmen der Préalables des Festivals Circa in Partnerschaft mit dem Théâtre Spirale in Riscle angeboten wird.
20h30 ? Bar und Tapas
Verlängern Sie den Abend mit einer geselligen Pause an der Bar und bei Tapas, die von den Freiwilligen des Vereins Spirale serviert werden. Eine gute Gelegenheit, sich in einer herzlichen Atmosphäre über die Aufführung auszutauschen.
Italiano :
Questa serata segna il lancio della stagione culturale 2025-2026 del Théâtre Spirale: uno spettacolo originale, gratuito per tutti, seguito da un momento di condivisione con un drink e uno spuntino. È il modo perfetto per introdurre il pubblico allo spirito festivo e familiare del vostro programma.
19h ? Spettacolo gratuito per tutti: Smooth as Fiasco
Lasciatevi trasportare dall’energia senza limiti del Collectif Bislacco, uno spettacolo di circo multidisciplinare creato da dieci giovani artisti dell’Esacto’Lido di Tolosa. Acrobazie, sete aeree, giocoleria, acrobazie, ruota Cyr, albero cinese… il tutto accompagnato da musica dal vivo, combinando abilità tecnica e umorismo. Un invito alla magia dai quattro angoli del mondo: Cile, Argentina, Messico, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Francia. Questo evento festivo fa parte del programma Préalables del Circa Festival, in collaborazione con il Théâtre Spirale di Riscle.
20h30 ? Bar e tapas
Prolungate la serata con una pausa conviviale a base di bar e tapas servite dai volontari dell’associazione Spirale. Un’ottima occasione per chiacchierare dello spettacolo in un’atmosfera calda e amichevole.
Espanol :
Esta velada marca el lanzamiento de la temporada cultural 2025-2026 del Théâtre Spirale: un espectáculo original, gratuito para todos, seguido de un momento para compartir con una copa y un tentempié. Es la manera perfecta de presentar al público el espíritu festivo y familiar de su programación.
19h ? Espectáculo gratuito para todos: Smooth as Fiasco
Déjese llevar por la energía desbordante del Colectivo Bislacco, un espectáculo de circo multidisciplinar creado por diez jóvenes artistas del Esacto-Lido de Toulouse. Acrobacias, sedas aéreas, malabares, acrobacias, rueda Cyr, mástil chino… todo ello acompañado de música en directo, combinando destreza técnica y humor. Una invitación a la magia desde los cuatro rincones del planeta: Chile, Argentina, México, España, Bélgica, Países Bajos y Francia. Este evento festivo forma parte del programa Préalables del Festival Circa, en colaboración con el Théâtre Spirale de Riscle.
20h30 ? Bar y tapas
Prolongue la velada con una agradable pausa en torno a un bar y tapas servidas por voluntarios de la asociación Spirale. Una buena ocasión para charlar sobre el espectáculo en un ambiente cálido y amistoso.
