Spectacle Spotlight Le tremplin Les Cadelis E Angoulins

Spectacle Spotlight Le tremplin

Les Cadelis E Le Crossroad Angoulins Charente-Maritime

Début : 2025-12-11 21:00:00

fin : 2025-12-11 23:30:00

2025-12-11

Tremplin musical accessible à tous, organisé par les étudiants de l’E2SV, école supérieure du Spectacle Vivant de La Rochelle.

Les Cadelis E Le Crossroad Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine spotlight.tremplin@gmail.com

English : Show Spotlight Le tremplin

Musical springboard open to all, organized by students at E2SV, La Rochelle’s performing arts college.

German : Show Spotlight Le tremplin

Musikalisches Sprungbrett für alle, organisiert von den Studenten der E2SV, der Ecole supérieure du Spectacle Vivant in La Rochelle.

Italiano :

Un concorso musicale aperto a tutti, organizzato dagli studenti di E2SV, la scuola di arti sceniche di La Rochelle.

Espanol : Espectaculo Spotlight Le tremplin

Concurso de música abierto a todos, organizado por los alumnos de la E2SV, escuela superior de artes escénicas de La Rochelle.

