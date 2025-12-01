Spectacle Spotlight Le tremplin Les Cadelis E Angoulins
Spectacle Spotlight Le tremplin Les Cadelis E Angoulins jeudi 11 décembre 2025.
Spectacle Spotlight Le tremplin
Les Cadelis E Le Crossroad Angoulins Charente-Maritime
Début : 2025-12-11 21:00:00
fin : 2025-12-11 23:30:00
2025-12-11
Tremplin musical accessible à tous, organisé par les étudiants de l’E2SV, école supérieure du Spectacle Vivant de La Rochelle.
Les Cadelis E Le Crossroad Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine spotlight.tremplin@gmail.com
English : Show Spotlight Le tremplin
Musical springboard open to all, organized by students at E2SV, La Rochelle’s performing arts college.
German : Show Spotlight Le tremplin
Musikalisches Sprungbrett für alle, organisiert von den Studenten der E2SV, der Ecole supérieure du Spectacle Vivant in La Rochelle.
Italiano :
Un concorso musicale aperto a tutti, organizzato dagli studenti di E2SV, la scuola di arti sceniche di La Rochelle.
Espanol : Espectaculo Spotlight Le tremplin
Concurso de música abierto a todos, organizado por los alumnos de la E2SV, escuela superior de artes escénicas de La Rochelle.
