Spectacle stand UP + marché producteurs/artisans – Audincourt, 20 juin 2025 17:00, Audincourt.

Doubs

Début : 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-06-20 23:00:00

2025-06-20

Après 2 saisons du Farm Tour plus que réussies, Nicolas Meyrieux et son équipe ont décidé de remettre le couvert !

Venez découvrir un spectacle de stand up intime, engagé et écolo lors du Farm Tour Saison 3, une tournée se produisant exclusivement dans des fermes en France.

En plus du spectacle, chaque lieu est libre d’organiser des animations autour, vous pouvez donc arriver en avance.

Après le spectacle, n’hésitez pas à venir échanger avec Nicolas

On vous attend nombreux·ses !

—- Infos pratiques —-

– Spectacle gratuit participation libre au chapeau

– Horaire spectacle à 21h00 Marché de producteurs 17h 20h30

– Adresse 64 bis rue de Belfort, 25400 Audincourt

Covoiturage https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/6907/Farm-Tour-3—Nicolas-Meyrieux—Ferme-du-Ruisseau

– N’hésitez pas à venir avec votre chaise, le spectacle a lieu en plein air dans une ferme

– Buvette et restauration sur place

—- Nicolas Meyrieux « On sait pas » —-

Est-ce que tu t’es déjà marré en lisant un rapport du Giec ? Non ?

Et ben c’est normal c’est parce que c’est pas fait pour.

Par contre si t’as besoin te marrer tout en parlant d’écologie y’a mon spectacle.

C’est du rire en pleine conscience, c’est un concept.

Ça veut dire que tout au long du spectacle tu prends conscience qu’on va éclater les 2 degrés de réchauffement climatique mais tu ris quand même… Bon après tu pleures. Et puis tu ris à nouveau et c’est ça qui est fort !

On va se faire une petite mise à niveau des défis qui nous attendent dans ce siècle et tu comprendras pourquoi j’ai décidé de ne pas avoir de gamin.

Pourquoi ça fait plus de 10 ans que je ne mange plus de viande.

Et pourquoi prendre l’avion ne doit plus être considéré comme un petit plaisir coupable.

Alors tu vas me dire t’es mignon mais c’est quoi la différence entre ton spectacle et une conférence d’Aurélien Barrau ? Aucune, à part que j’ai pas les cheveux longs.

Bon et aussi que je fais quelques blagues de culs histoire de parler à tout le monde.

Donc si tu te sens un éco-anxieux ou solastalgique, viens ça va te faire du bien.

Et si t’as des potes qui sont pas écolo ramène-les moi, je vais les gifler pendant le spectacle. Normalement, si j’ai bien fait mon travail, ils entrent dans la salle en pensant à leur prochain voyage en avion, en sortant, ils annulent leurs billets et ils installent des toilettes sèches dans leur immeuble. .

Ferme du ruisseau

Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 09 55 71 fermeduruisseau.audincourt@gmail.com

