Spectacle Starmusical Quai de la Réunion Le Havre

Spectacle Starmusical

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Starmusical, c’est deux heures de pure beauté, de rires, d’émotions, de souvenirs et on peut presque dire de magie qui s’opère sous nos yeux Chroniques De Monsieur N

Un voyage musical entre rêve et émotion. Starmusical ce n’est pas seulement un concert des plus grands hits, c’est aussi une histoire originale et touchante. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui hérite d’une mystérieuse bâtisse abandonnée où les stars des comédies musicales prennent vie. Un voyage à la croisée du rêve et de la réalité. Actua News

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

