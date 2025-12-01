Spectacle Station de ski Pont-l’Abbé

Spectacle Station de ski

Place Gambetta Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-27 16:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Le spectacle station de ski est un spectacle de rue tout public, avec slalom, bobsleigh, boules de neige et de la bonne humeur

Entre création artistique et installation ludique pour adultes et enfants, cette nouvelle création de la compagnie

Machtiern est une manière de décaler ses perceptions, de partir au ski sans aller bien loin, de voyager sur place. Le

thème du ski ouvre des pistes de création, de rire, de décalage artistique, d’insolite.

Différentes machines de jeu, construites dans nos ateliers, sont installées dans un espace scénique circulaire avec au

centre un pylône métallique (hauteur 3 mètres) servant de support aux machines à neige.

Des turbulences artistiques sont au rendez vous avec le jeu des quatre comédiens moniteurs de ski . Les jeux

proposés au public sont mécaniques et visuels et nécessitent pour la plupart dextérité et sens de l’humour.

Le spectacle

Une plongée dans un univers artistique unique et original.

Un moment ludique riche en expérience et émotion.

Une ambiance conviviale et familiale où chacun trouve sa place.

Un univers décalé pour mieux se rencontrer

Et (surtout), l’occasion de sortir sa combi et ses après-ski des années 80, de mettre un bonnet à pompon, d’arborer

fièrement sa premier étoile, de se pavaner avec un snowboard sur l’épaule sans jamais avoir mis les pieds à la montagne,

de danser sous la neige, de slalomer sans risque, de remorter une compétition d’alpinisme et bien sûr de profiter de

l’expérience, du conseil et du sérieux des moniteurs de ski.

Les jeux:

Lancer de boules de neige sur cloches de vaches alpines devant un décor de montagnes. A l’aide d’un propulseur à

air comprimé, il faut viser les cloches qui ne demandent qu’à tinter.

Balance ton Bob (Jeu de force. un bobsleigh montée sur roulements est propulsé afin de faire le tour du circuit

(environ 10 mètres).

Le grand slalom (Jeu de dextérité. Une paire de ski montée sur glissière, un tapis roulant qui défile, ATTENTION

AUX PORTES ! ).

Une proposition artistique ponctuée de tempêtes de neige avec une ambiance musicale en continu. Durée 2h par

jour.

Organisé par la mairie, l’union des commerçants et le comité d’animation .

Place Gambetta Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62

