Tarif : – –
Début : 2025-10-04 20:00:00
Dans le cadre de la semaine bleue, découvrez le spectacle Stayin’ Alive de la compagnie des Vieilles Dentelles le samedi 4 octobre à 20h au Sillon.
La pièce Stayin’ Alive
O.K Boomers, soixante-huitards, vieux fourneaux, ou… pire ! “séniors”, ils sont là. Souvent isolés, relégués, enfermés, ou … pire aussi ! “protégés”, ce sont les Vieux, les Vieilles. Pour nous faire rire, vivre et réfléchir, ils nous entraînent dans un tourbillon d’insolence, d’en-vie, de fuites, de plaisir.
La compagnie des Vieilles dentelles
Crée en 2021, la compagnie les Vieilles Dentelles offre créations et formation pour tous. Composée de comédiens de 15 à 88 ans, professionnels, amateurs confirmés ou débutants, elle privilégie les grands auteurs et/ou les sujets de société. Ceci dans des scénographies contemporaines, sur un mode tonique, voire comique, en direction de tout public à partir de 12 ans. .
MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90
English : Spectacle « Stayin’ alive »
As part of Blue Week, discover the show « Stayin? Alive » by the Vieilles Dentelles company on Saturday October 4 at 8pm at Le Sillon.
German : Spectacle « Stayin’ alive »
Im Rahmen der Blauen Woche können Sie die Aufführung « Stayin? Alive » der Compagnie des Vieilles Dentelles am Samstag, den 4. Oktober um 20 Uhr im Sillon.
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), scoprite lo spettacolo « Stayin? Alive » della compagnia Vieilles Dentelles sabato 4 ottobre alle 20.00 presso Le Sillon.
Espanol :
En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), descubra el espectáculo « Stayin? Alive » de la compañía Vieilles Dentelles el sábado 4 de octubre a las 20:00 en Le Sillon.
