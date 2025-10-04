Spectacle « Stayin’ alive » MJC Chemin Vert Caen

MJC Chemin Vert 1 Rue d'Isigny Caen

4 octobre 2025 à 20h

Dans le cadre de la semaine bleue, découvrez le spectacle Stayin’ Alive de la compagnie des Vieilles Dentelles le samedi 4 octobre à 20h au Sillon.

La pièce Stayin’ Alive

O.K Boomers, soixante-huitards, vieux fourneaux, ou… pire ! “séniors”, ils sont là. Souvent isolés, relégués, enfermés, ou … pire aussi ! “protégés”, ce sont les Vieux, les Vieilles. Pour nous faire rire, vivre et réfléchir, ils nous entraînent dans un tourbillon d’insolence, d’en-vie, de fuites, de plaisir.

La compagnie des Vieilles dentelles

Crée en 2021, la compagnie les Vieilles Dentelles offre créations et formation pour tous. Composée de comédiens de 15 à 88 ans, professionnels, amateurs confirmés ou débutants, elle privilégie les grands auteurs et/ou les sujets de société. Ceci dans des scénographies contemporaines, sur un mode tonique, voire comique, en direction de tout public à partir de 12 ans. .

MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90

English : Spectacle « Stayin’ alive »

As part of Blue Week, discover the show « Stayin? Alive » by the Vieilles Dentelles company on Saturday October 4 at 8pm at Le Sillon.

German : Spectacle « Stayin’ alive »

Im Rahmen der Blauen Woche können Sie die Aufführung « Stayin? Alive » der Compagnie des Vieilles Dentelles am Samstag, den 4. Oktober um 20 Uhr im Sillon.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), scoprite lo spettacolo « Stayin? Alive » della compagnia Vieilles Dentelles sabato 4 ottobre alle 20.00 presso Le Sillon.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), descubra el espectáculo « Stayin? Alive » de la compañía Vieilles Dentelles el sábado 4 de octubre a las 20:00 en Le Sillon.

