Spectacle “Stayin’ Alive” Maison de quartier La Bellangerais Rennes Vendredi 10 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

5€ tarif plein – 2,5€ tarif carte Sortir

La Maison de Quartier Bellangerais vous propose le spectacle « Stayin’ Alive ». Une pièce de Michèle HUE, jouée par la compagnie Les Vieilles Dentelles.

OK Boomers, soixante-huitards, vieux fourneaux, ou… pire ! « Seniors », ils sont là. Souvent isolés, relégués, enfermés ou… pire aussi ! « Protégés », ce sont les Vieux, les Vieilles. Pour nous faire rire, vivre et réfléchir, ils nous entraînent dans un tourbillon d’insolence, d’en-vie, de fuites, de plaisir.

**Le Vendredi 10 OCTOBRE à 20h.**

**Lien billetterie :**

[https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-bellangerais/evenements/spectacle-stayin-alive-par-la-compagnie-les-vieilles-dentelles](https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-bellangerais/evenements/spectacle-stayin-alive-par-la-compagnie-les-vieilles-dentelles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T21:30:00.000+02:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine