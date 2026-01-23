Spectacle Stéphanie Agrain dans Sous la Couette La Comédie de Metz Metz
Spectacle Stéphanie Agrain dans Sous la Couette La Comédie de Metz Metz mercredi 4 mars 2026.
Spectacle Stéphanie Agrain dans Sous la Couette
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04 21:15:00
Date(s) :
2026-03-04
Un spectacle drôle, vif et terriblement humain, qui parle à toutes et tous.
Après le succès de Paroles de Clitoris et de C’est Vulvissime votre sexothérapeute préférée revient avec une nouvelle bombe humoristique Sous la Couette .
Stéphanie Agrain nous entraîne dans un seule-en-scène drôle, décomplexé et totalement girly, façon Bridget Jones. Ça commence comme un conte de fées Disney… et ça dérape joyeusement Sous la Couette !
Avec son énergie communicative, son humour plein d’amour et sa touche de prévention qui fait mouche, Stéphanie ouvre la Saison 1 les débuts là où tout commence, là où l’on croit tout savoir… mais où rien ne se passera comme prévu !Adultes
English :
A funny, lively and terribly human show that speaks to everyone.
After the success of Paroles de Clitoris and C’est Vulvissime , your favorite sex therapist is back with a new comedy bomb: Sous la Couette .
Stéphanie Agrain takes us on a funny, no-holds-barred, totally girly, Bridget Jones-style romp. It starts out like a Disney fairy tale… and then it’s off to a joyous start with Sous la Couette!
With her infectious energy, her loving humor and her touch of prevention, Stéphanie opens Season 1: The Beginnings where it all begins, where we think we know everything… but where nothing goes as planned!
