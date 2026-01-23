Spectacle Stéphanie Machart Entre Deux Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Stéphanie Machart Entre Deux

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:00:00

Stéphanie Machart est dans un entre-deux… et elle le reconnaît volontiers ! DRH le jour, humoriste le soir, elle mène sa double vie à 300 à l’heure.

Son fil conducteur dans ces deux métiers ? Travailler, donner de l’amour et faire rire.

Dans Entre-deux, elle parle du monde du travail, des collègues qu’on adore… et de ceux qui nous épuisent. Elle aborde avec humour et sincérité des sujets comme l’inclusion, la diversité, le choc des générations, ou encore le team building.

Elle évoque aussi des moments plus personnels, plus sensibles. Des choses universelles dans lesquelles chacun peut se reconnaître.

Entre-deux, c’est bientôt entre nous.Adultes

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

English :

Stéphanie Machart is in between? and she readily admits it! HR manager by day, comedian by night, she lives her double life at 300 miles an hour.

Her common thread in these two professions? Work, love and laughter.

In Entre-deux, she talks about the world of work, the colleagues we love? and those who wear us down. With humor and sincerity, she tackles subjects such as inclusion, diversity, generation clashes and team building.

She also evokes more personal, more sensitive moments. Universal things that everyone can relate to.

Entre-deux is coming soon.

