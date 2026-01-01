Spectacle Stories Capitole Châlons Châlons-en-Champagne

Spectacle Stories

Spectacle Stories, la dernière tournée

Après plus de 100 000 spectateurs en France et à l’international, le phénomène reprend une dernière fois la route en 2025 !

Entre tradition et modernité, Stories donne aux claquettes une impulsion nouvelle. Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d’1h15 au rythme effréné.

Le spectacle retrace l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste.

Lauréat de 3 Trophées de la Comédie Musicale, Stories est le premier spectacle de la RB Dance Company, la compagnie créée par Romain Rachline Borgeaud. Finaliste de La France a un Incroyable Talent , la RB arpente les plateaux TV comme Le Late d’Alain Chabat , Danse avec les Stars , Le Grand Echiquier et Miss France .

La compagnie française se produit désormais sur les plus grandes scènes internationales. .

