Spectacle Strauss et Co Musique, pointes et baskets Théâtre Francis Planté Orthez

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Trois danseurs classique, Hip hop et contemporain conjuguent, confrontent et entrelacent leurs mouvements avec quatre musiciens. Naît une chorégraphie où rôde l’esprit de la Valse et circule l’énergie entre les arts et les esthétiques, entre les sons et les mouvements.

En partenariat avec l’école de musique Les Musicales. .

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

