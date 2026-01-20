Spectacle Sucre-page Médiathèque L’Alpha Angoulême

Spectacle Sucre-page

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21 11:30:00

2026-02-21

Trois artistes, l’un sourd, l’autre entendante, la dernière musicienne et chanteuse, se donnent la main et la voix pour raconter une odyssée originale. La musique, spécialement conçue pour les œuvres traduites, sucre le tout avec délectation !

Médiathèque L'Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Three artists, one deaf, one hearing, one musician and singer, join hands and voices to tell an original odyssey. The music, specially conceived for the translated works, sweetens the whole with delight!

