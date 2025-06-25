Spectacle Suis-je bête ?! Rue de la Louvière Épinal

Spectacle Suis-je bête ?! Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Dans un dialogue vivant entre philosophie, théâtre et acrobatie, Suis-je bête ?! interroge notre rapport au savoir et aux intelligences. Guillaume Clayssen, ancien professeur de philosophie devenu metteur en scène, s’appuie sur une enquête sonore réalisée dans un lycée alsacien, où il a recueilli les témoignages d’élèves et d’enseignants sur leur perception de l’intelligence, de l’échec et des inégalités scolaires. Ces voix, brutes et sincères, résonnent sur scène et se mêlent aux mouvements d’un ou d’une acro-danseur (danseuse), aux textes littéraires et aux envolées musicales des Variations Goldberg de Bach interprétées par Glenn Gould.

Un spectacle qui questionne avec poésie ce que l’on nomme intelligence et bêtise et les biais éducatifs, depuis l’invention des tests de Q.I. jusqu’à l’intelligence artificielle.Tout public

English :

In a lively dialogue between philosophy, theater and acrobatics, Suis-je bête?! questions our relationship with knowledge and intelligence. Guillaume Clayssen, a former philosophy teacher turned stage director, draws on a sound survey conducted in an Alsatian high school, where he gathered testimonies from students and teachers on their perceptions of intelligence, failure and inequality at school. These voices, raw and sincere, resonate on stage, mingling with the movements of an acrobatic dancer, literary texts and the musical soaring of Bach?s Goldberg Variations performed by Glenn Gould.

A show that poetically questions what we call « intelligence » and « stupidity », and educational bias, from the invention of IQ tests to artificial intelligence.

German :

In einem lebendigen Dialog zwischen Philosophie, Theater und Akrobatik stellt Suis-je bête?! unsere Beziehung zum Wissen und zur Intelligenz in Frage. Guillaume Clayssen, ehemaliger Philosophielehrer und jetziger Regisseur, stützt sich auf eine Tonstudie, die er in einem elsässischen Gymnasium durchgeführt hat, wo er Aussagen von Schülern und Lehrern über ihre Wahrnehmung von Intelligenz, Misserfolg und schulischen Ungleichheiten gesammelt hat. Diese Stimmen, roh und ehrlich, erklingen auf der Bühne und vermischen sich mit den Bewegungen eines Akrobatik-Tänzers oder einer Akrobatik-Tänzerin, mit literarischen Texten und den musikalischen Höhenflügen der Goldberg-Variationen von Bach, interpretiert von Glenn Gould.

Eine Aufführung, die auf poetische Weise die Begriffe « Intelligenz » und « Dummheit » sowie die Verzerrungen in der Erziehung hinterfragt, von der Erfindung der IQ-Tests bis hin zur künstlichen Intelligenz.

Italiano :

In un vivace dialogo tra filosofia, teatro e acrobazia, Suis-je bête? si interroga sul nostro rapporto con la conoscenza e l’intelligenza. Guillaume Clayssen, ex insegnante di filosofia diventato regista, ha basato il suo lavoro su un’indagine sonora condotta in una scuola secondaria dell’Alsazia, dove ha ascoltato alunni e insegnanti sulla loro percezione dell’intelligenza, del fallimento e della disuguaglianza a scuola. Queste voci, crude e sincere, risuonano sul palcoscenico e si fondono con i movimenti di una ballerina acrobatica, con testi letterari e con le impennate musicali delle Variazioni Goldberg di Bach eseguite da Glenn Gould.

È uno spettacolo che mette poeticamente in discussione ciò che chiamiamo « intelligenza » e « stupidità » e i pregiudizi educativi, dall’invenzione dei test del QI all’intelligenza artificiale.

Espanol :

En un animado diálogo entre filosofía, teatro y acrobacia, Suis-je bête? cuestiona nuestra relación con el conocimiento y la inteligencia. Guillaume Clayssen, antiguo profesor de filosofía reconvertido en director, se ha basado en una encuesta sonora realizada en un instituto de Alsacia, donde escuchó a alumnos y profesores acerca de su percepción de la inteligencia, el fracaso y la desigualdad en la escuela. Estas voces, crudas y sinceras, resuenan en el escenario y se mezclan con los movimientos de una bailarina acrobática, textos literarios y el vuelo musical de las Variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Glenn Gould.

Es un espectáculo que cuestiona poéticamente lo que llamamos « inteligencia » y « estupidez » y los prejuicios educativos, desde la invención de los tests de inteligencia hasta la inteligencia artificial.

