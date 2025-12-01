Spectacle sur glace Carte blanche, par Le Patin Libre Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Spectacle sur glace Carte blanche, par Le Patin Libre

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 20:00:00

fin : 2025-12-30 21:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Carte Blanche est un spectacle best of qui fusionne la virtuosité athlétique, l’innovation artistique et la magie poétique de la glisse. En revisitant des parties de leur répertoire, les artistes du Patin Libre amènent le public à la découverte d’un patinage qui sort complètement des sentiers battus.

Le Patin Libre est une compagnie montréalaise de patinage contemporain. Elle croise la virtuosité athlétique du patinage avec la créativité de la danse contemporaine et l’énergie des danses urbaines.

Durée 1h

Adulte 14.50€ Enfants de 2 à 17 ans 10.50€ Enfants moins de 2 ans gratuit

Attention Fermeture de la patinoire à 17h45 pour la préparation de la salle.

Réservation obligatoire en ligne sur notre site internet www.espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

English : Spectacle sur glace Carte blanche, par Le Patin Libre

German : Spectacle sur glace Carte blanche, par Le Patin Libre

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle sur glace Carte blanche, par Le Patin Libre Prémanon a été mis à jour le 2025-11-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)