Spectacle sur glace Un voyage givré Patinoire de La Barre Anglet

Spectacle sur glace Un voyage givré

La troupe Patin’air vous présente Un voyage givré , un spectacle mêlant patinage, acrobaties, numéros aériens et magie de Noël.

Sur scène, 10 artistes talentueux donnent vie à un univers hivernal peuplé de rêves, de surprises… et d’un invité très spécial le Père Noël en personne !

Dans une mise en scène visuelle et envoûtante, petits et grands sont invités à suivre cette aventure givrée où grâce, prouesses techniques et émotion s’unissent pour faire briller les yeux de toute la famille ! .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

