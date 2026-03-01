Spectacle sur la vie de Jean Ferrat

Salle des fêtes Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une présentation originale qui révèle les grandes étapes de la vie professionnelle de Jean Ferrat (chanteur militant), théâtralisée par Jean Marc Moutet.

Ce spectacle est entrecoupé d’extraits de chansons chantées par Jean Ferrat lui-même.

Sur inscription.

Une présentation originale qui révèle les grandes étapes de la vie professionnelle de Jean Ferrat (chanteur militant), théâtralisée par Jean Marc Moutet.

Ce spectacle est entrecoupé d’extraits de chansons chantées par Jean Ferrat lui-même.

Sur inscription. .

Salle des fêtes Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 71 60 95

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English : Spectacle sur la vie de Jean Ferrat

An original presentation revealing the major stages in the professional life of Jean Ferrat (militant singer), dramatized by Jean Marc Moutet.

The show is interspersed with song extracts sung by Jean Ferrat himself.

Registration required.

L’événement Spectacle sur la vie de Jean Ferrat Thézac a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Villeneuve Vallée du Lot