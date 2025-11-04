Spectacle Sur le banc des accusés Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Spectacle Sur le banc des accusés

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-04 19:30:00

2025-11-04

À Saint-Georges-d’Oléron, Anne Charbonnier met en scène les enfants des Farfadets dans un procès drôle et malicieux inspiré des Fables de La Fontaine.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English :

In Saint-Georges-d?Oléron, Anne Charbonnier directs the children of Les Farfadets in a funny, mischievous trial inspired by La Fontaine’s Fables.

German :

In Saint-Georges-d?Oléron inszeniert Anne Charbonnier die Kinder der Farfadets in einem witzigen und schelmischen Prozess, der von den Fabeln von La Fontaine inspiriert ist.

Italiano :

A Saint-Georges-d’Oléron, Anne Charbonnier dirige i bambini di Les Farfadets in una prova divertente e maliziosa ispirata alle Favole di La Fontaine.

Espanol :

En Saint-Georges-d’Oléron, Anne Charbonnier dirige a los niños de Les Farfadets en un divertido y travieso ensayo inspirado en las Fábulas de La Fontaine.

