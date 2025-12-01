Spectacle « Sur le fil d’Ariane : le départ ! » Bibliothèque Gutenberg Paris

Spectacle « Sur le fil d’Ariane : le départ ! » Bibliothèque Gutenberg Paris samedi 13 décembre 2025.

Une histoire de l’infiniment petit à l’infiniment grand…

Tout commence très loin d’ici, au beau milieu de l’océan, au-dessus d’une plage de sable blanc, tout en haut d’un cocotier où vit une petite araignée !

Un spectacle musical et interactif en duo guitare et violon qui raconte les aventures de la petite araignée Ariane qui se met en tête de traverser un océan tout entier.

Une métaphore tirée de la mythologie grecque, un conte initiatique et une fable écologique.

Un lien avec la liberté où Ariane va découvrir le monde au fil de ses aventures musicales et une question: un enfant n’est-il pas monstrueux du point de vue d’une araignée ?

« Sur le fil d’Ariane » est un spectacle qui parle de choses universelles abordées de façon poétique, drôle et dramatique. De l’infiniment petit, du respect du vivant et de la nature, jusqu’à l’infiniment grand, de l’émerveillement du monde et la place que l’on peut y avoir, le conte musical d’Airnest & Compagnie propose de s’ouvrir à la conscience de l’autre, de parler de la normalité et de la différence. On interroge le rapport entre humains et insectes en partant du point de vue de l’araignée pour être sensibilisés à la fragilité de la biodiversité et à notre place au sein de cet écosystème.

À partir de 4 ans. Sur inscription.

Ouverture des inscriptions à partir du 13 novembre 2025.

Des chansons, de la musique live guitare et violon, des exploits physiques, du rire et du partage sont au rendez-vous de ce conte initiatique !

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h30 à 11h15

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR