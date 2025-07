Spectacle « Sur le fil du mOnde » par la compagnie Théâtre en herbe Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines

Spectacle « Sur le fil du mOnde » par la compagnie Théâtre en herbe Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines dimanche 31 août 2025 .

Spectacle « Sur le fil du mOnde » par la compagnie Théâtre en herbe Dimanche 31 août, 17h00 Maison Elsa Triolet-Aragon Yvelines

Gratuit sur réservation au lien suivant : https://www.billetweb.fr/sur-le-fil-du-monde-spectacle-jeune-public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-31T17:00:00 – 2025-08-31T17:40:00

Fin : 2025-08-31T17:00:00 – 2025-08-31T17:40:00

Le bal parquet de la Maison Elsa Triolet-Aragon accueille le spectacle musical « Sur le fil du mOnde ». À partir de 4 ans. Durée 40 min.

Suivez la petite roulotte et partez en voyage… Venez découvrir les couleurs, les coutumes et les sons des pays visités. Le spectacle est une rencontre avec le monde, une sensibilisation à l’écologie et à la protection des animaux. Un spectacle émouvant et drôle, guidé par la musique, le chant, la danse, où les artistes partagent leurs espérances, leurs inquiétudes, mais surtout leur plaisir de vivre sur une planète bouillonnante de diversité et de culture. Une discussion autour du spectacle ainsi qu’une découverte des instruments sont proposées aux enfants et aux plus grands à la fin du spectacle.

Avec : Elodie Denis (texte) et Clément Hesliere (musique).

En partenariat avec la MJC/CS l’Usine à Chapeaux de Rambouillet.

Maison Elsa Triolet-Aragon Rue de Villeneuve, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines, France Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France 0130412015 http://www.maison-triolet-aragon.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/sur-le-fil-du-monde-spectacle-jeune-public »}] Elsa Triolet (1896-1970) est une romancière française d’origine russe. Elle rencontre à Montparnasse le poète Louis Aragon (1897-1982) en 1928. Leur relation est l’une des plus célèbres de la littérature française. En 1944, Elsa publie « Le premier accroc coûte deux cents francs », qui lui vaut le prix Goncourt. Aragon se distingue aussi comme romancier (« Le Paysan de Paris », « Aurélien ») et poète surréaliste. Il publie le recueil de poèmes « Les Yeux d’Elsa » en 1942. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, proche du parti communiste, le couple participe à la création du Comité national des écrivains. Le moulin de Villeneuve était “le petit coin de terre de France” d’Elsa, ainsi que l’avait décidé Aragon. Ils y habitèrent de 1951 à 1970 et reposent aujourd’hui au cœur du parc. Au cœur d’un parc de six hectares, cette maison chargée d’histoire est toujours un lieu d’échanges, de rencontres et d’expositions d’art contemporain, tel que le souhaitaient ses illustres habitants. Parking gratuit voitures et vélos en face de la Maison​.

Le bal parquet de la Maison Elsa Triolet-Aragon accueille le spectacle musical « Sur le fil du mOnde ». À partir de 4 ans. Durée 40 min.

© Compagnie Théâtre en herbe