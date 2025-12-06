Spectacle Sur le fil Espace Philippe Auguste Vernon

Spectacle Sur le fil

Un homme, seul sur un banc, se souvient. Il se souvient d’elle et de ce jour où leurs chemins se sont croisés, chacun leur bagage à la main. Anthony, c’est le poids de son enfance et d’avoir vu sa mère sombrer au fil des années, tandis qu’une ombre du passé le poursuit inlassablement.

Claire doit vivre avec sa sensibilité. Ses relations aux autres et le monde qui l’entoure la touchent parfois au point de ne plus pouvoir profiter de l’instant présent. Il va la comprendre, elle saura lui prendre la main quand c’est le moment. Ce bagage, ils ne peuvent pas s’en débarrasser, il est là et il existe, alors ils font avec.

Ensemble, ils rient, ils délirent et ils dansent. Ensemble, ils se promettent de ne jamais oublier leurs rêves. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

