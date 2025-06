Spectacle sur le thème du Bonheur ! Amin Théâtre / Le TAG Grigny

Spectacle sur le thème du Bonheur ! 18 et 19 juillet Amin Théâtre / Le TAG Métropole de Lyon

Début : 2025-07-18T19:00:00 – 2025-07-18T20:30:00

Fin : 2025-07-19T19:00:00 – 2025-07-19T20:30:00

Restitutions du stage théâtre au TAG

Venez décourvir le spectacle créé par les habitants de Grigny encadrés par des comédien.ne.s professionnel.le.s de l’Amin Théâtre.

Assister aux restitutions les vendredi 18 et samedi 19 juillet à 19h !

Vos familles et proches seront les bienvenus !

Amin Théâtre / Le TAG 43 chemin du Plessis 91350 Grigny Grigny 91350 Métropole de Lyon 0695850411 https://www.amin-theatre.fr Depuis 1996, L’Amin Théâtre défend à travers ses créations un théâtre tout public et les écritures contemporaines. Les créations de l’Amin sont intimement liées à ses projets de territoires.

De 2005 à 2011 la compagnie a mené un projet de scène pour la jeunesse au Théâtre de l’Envol à Viry-Chatillon, puis elle a créé une Friche culturelle au sein de la communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne, entre 2011 et 2017.

En juillet 2017, L’Amin s’installe dans les anciens ateliers municipaux de Grigny dans le quartier de la Grande Borne, qu’elle réhabilite en théâtre – Le TAG (Théâtre à Grigny). Ce lieu nous permet d’accueillir des compagnies en résidence de création et de présenter au public des sorties de chantier. Le TAG a été pensé pour être un lieu de recherche et de fabrication artistique en direction de la jeunesse. Les différents espaces (scène, salle de répétition, studio, atelier de menuiserie) ont été conçus afin d’accueillir aussi bien des ateliers de pratiques amateurs et leur restitution publique, que des artistes professionnels.

L’Amin est conventionnée par la DRAC depuis 2016 et est aidée par la Région IDF au titre des fabriques de culture depuis 2014. Elle est soutenue par la DRAC IDF, la Région IDF, la DDCS, le Conseil départemental de l’Essonne, l’Agglomération du GPS, la ville de Grigny, le bailleur social Les Résidences, et la CAF.

Depuis 2019 son directeur artistique dirige également le Théâtre Dunois, Scène pour la jeunesse à Paris, et développe le projet de Scène pour un jardin planétaire au Théâtre du Parc (Parc Floral de Paris). La compagnie est adhérente d’Ile d’enfance, plateforme des arts vivants pour l’enfance et la jeunesse en Ile de France.

L’Été du TAG 2025

© Ernesto Timor