Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte Médiathèque du Forum Mirebeau-sur-Bèze
Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte Médiathèque du Forum Mirebeau-sur-Bèze mardi 31 mars 2026.
Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte
Médiathèque du Forum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 16:45:00
fin : 2026-03-31 17:15:00
Date(s) :
2026-03-31
Quelques notes délicates d’une berceuse, une chambre bien ordonnée, un doudou, un réveil et…. une petite fille, qui s’endort.
Alors apparait Mme Berlingot, héroïne de son livre d’histoire. Mme Berlingot a besoin d’un Oiseau Blanc. Pourquoi ? Parce que nous en avons besoin pour être heureux !
Accompagnée de personnages doux et rieurs, marionnettes ou apparition magique grâce à la vidéo-projection, l’héroïne part à l’aventure.
La compagnie La Carotte vous propose un théâtre d’objets, de marionnettes et de lumières pour un spectacle jeune public dans le cadre du festival Ça Papote en Côte d’Or ! .
Médiathèque du Forum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 75 09 mediatheque@mirebeausurbeze.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte
L’événement Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-03-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)