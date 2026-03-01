Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte Médiathèque du Forum Mirebeau-sur-Bèze

Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte

Médiathèque du Forum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 16:45:00

fin : 2026-03-31 17:15:00

Date(s) :

2026-03-31

Quelques notes délicates d’une berceuse, une chambre bien ordonnée, un doudou, un réveil et…. une petite fille, qui s’endort.

Alors apparait Mme Berlingot, héroïne de son livre d’histoire. Mme Berlingot a besoin d’un Oiseau Blanc. Pourquoi ? Parce que nous en avons besoin pour être heureux !

Accompagnée de personnages doux et rieurs, marionnettes ou apparition magique grâce à la vidéo-projection, l’héroïne part à l’aventure.

La compagnie La Carotte vous propose un théâtre d’objets, de marionnettes et de lumières pour un spectacle jeune public dans le cadre du festival Ça Papote en Côte d’Or ! .

Médiathèque du Forum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 75 09 mediatheque@mirebeausurbeze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte

L’événement Spectacle Sur les traces de l’Oiseau Blanc de la compagnie La Carotte Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-03-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)