Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse

Salle Bernard-Coulon Rue de Champ-Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

plus de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle « Sur un air de Wick » joué par la comédie musicale de Sanssat à l’invitation du Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse.

.

Salle Bernard-Coulon Rue de Champ-Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 52 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The show « Sur un air de Wick, » performed by the Sanssat Musical Theater Company at the invitation of the Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Lions Club.

L’événement Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule