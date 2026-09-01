UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Salle Bernard-Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

samedi 19 septembre 2026 · Salle Bernard-Coulon · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Bernard-Coulon
Adresse
Rue de Champ-Feuillet
Ville
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Département
Allier
Tarif
20 20 plus de 16 ans

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse

Salle Bernard-Coulon Rue de Champ-Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

plus de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Spectacle « Sur un air de Wick » joué par la comédie musicale de Sanssat à l’invitation du Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse.
  .

Salle Bernard-Coulon Rue de Champ-Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 52 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The show « Sur un air de Wick, » performed by the Sanssat Musical Theater Company at the invitation of the Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Lions Club.

L’événement Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier)