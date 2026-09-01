Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Salle Bernard-Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 19 septembre 2026 · Salle Bernard-Coulon · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse
Salle Bernard-Coulon Rue de Champ-Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 20 – 20 – EUR
plus de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Spectacle « Sur un air de Wick » joué par la comédie musicale de Sanssat à l’invitation du Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse.
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Salle Bernard-Coulon Rue de Champ-Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 52 15
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English :
The show « Sur un air de Wick, » performed by the Sanssat Musical Theater Company at the invitation of the Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Lions Club.
L’événement Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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