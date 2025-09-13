Spectacle « Surcouf » – Compagnie Sacékripa Plage du Fort de Socoa Ciboure

Spectacle « Surcouf » – Compagnie Sacékripa Plage du Fort de Socoa Ciboure Samedi 13 septembre, 19h30 Gratuit

Un moment suspendu, entre rires, poésie circassienne et embruns bien réels. Du cirque, du risque, beaucoup d’humidité… et une grande humanité.

Deux hommes, une barque et tout un monde à bord.

Arrivés de loin — ou peut-être juste revenus de très loin en eux-mêmes — ils s’approchent, lentement.

Avant de mettre pied à terre, il leur reste des choses à préparer.

Des gestes dérisoires, des rituels importants.

À fleur d’eau, ce duo d’acrobates faussement maladroits joue avec l’équilibre, la patience, l’instabilité.

Leur traversée parle de la vie à deux, du besoin de l’autre, de l’e ffort commun pour ne pas chavirer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T20:10:00.000+02:00

animations@mairiedeciboure.com 0620385167 https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/592313-spectacle-surcouf-compagnie-sacekripa

Plage du Fort de Socoa Avenue du Commandant Passicot 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques