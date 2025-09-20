Spectacle « Surprise baroque » Eglise de Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains
Spectacle « Surprise baroque » Eglise de Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Spectacle « Surprise baroque » Samedi 20 septembre, 16h30 Eglise de Saint-Nicolas de Véroce Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Un comédien, une guide et un musicien vous feront remonter le temps pour plonger dans l’histoire de la construction de l’église de Saint-Nicolas de Véroce !
Au sein de l’église baroque de Saint-Nicolas de Véroce, trois personnages vous entrainent dans une découverte de la beauté du lieu, à travers histoire, musique, et contemplation.
Avec Daniel Hidalgo (musicien- saxophoniste), Olivier Quenard (comédien), Claire Tronchet(guide du patrimoine)
Eglise de Saint-Nicolas de Véroce route de saint-nicolas 74170 Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un comédien, une guide et un musicien vous feront remonter le temps pour plonger dans l’histoire de la construction de l’église de Saint-Nicolas de Véroce !
© Céline Vetticoz